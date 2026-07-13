Haaland landade med tvättbjörn – missade VM-firandet

Erling Haaland klev av flyget i Oslo med en uppstoppad tvättbjörn.

När landslaget senare skulle fira VM-succén på Slottsplatsen var forwardsstjärnan försvunnen.

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Det norska landslaget är tillbaka i Oslo efter att ha åkt ut i kvartsfinalen mot England i VM. När spelarna klev av planet kablades märkliga bilder ut på Erling Haaland som syntes hålla en uppstoppad tvättbjörn i famnen.

När landslaget senare skulle tas emot av över 70 000 supportrar på Slottsplatsen i centrala Oslo, var Haaland försvunnen.

Manchester City-stjärnan tvingades ta ett flyg efter att ha blivit försenade i ankomsten till Norge. Även Sander Berge tvingades avstå firandet.

– Vi blev väldigt försenade. Så han var tvungen att tajma det perfekt. Han och Sander hade andra åtaganden som de inte kunde komma ifrån. De hälsade på kungen och hade ett långt samtal med honom och sedan var de tvungna att åka. Det var inte deras fel, utan beror på att vi blev försenade tre, fyra timmar i USA, säger Norges förbundskapten Ståle Solbakken till TV2.

Resten av landslaget togs emot av den norska kungafamiljen innan de mötte supportrarna ute på torget.