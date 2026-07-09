Haalands uppmaning: ”Sätt all press på dem”

England är stora favoriter i VM.

Det menar Erling Haaland.

– Jag tror att det finns några klara favoriter där ute, England är en av dem, säger han till BBC.

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Norge ställs mot England i kvartsfinal. Anfallsstjärnan Erling Haaland menar att motståndarna har stora chanser att vinna VM.

– Jag tror att det finns några klara favoriter där ute, England är en av dem, säger han till BBC.

Under torsdagen hade Haaland en uppmaning till journalisterna som befann sig på presskonferensen.

– Jag tycker att ni alla borde sätta all press på de engelska killarna.

Norge har gjort succé i VM och det råder fotbollsfeber i landet. Haaland, som är landets främste målskytt, är fortfarande ovan vid tanken att en kvartsfinal väntar.

– Jag hade inte förväntat mig det. Ärligt talat är det ganska överraskande även för mig att vara i kvartsfinal med Norge i VM.

Kvartsfinalen mellan Norge och England startar 23:00 på lördag.