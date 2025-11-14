Han är Sveriges kapten mot Schweiz
Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet.
Då kommer Isak Hien bära kaptensbindeln.
Sverige inleder novembersamlingen mot Schweiz i den näst sista VM-kvalmatchen.
Tidigare veckan gav förbundskaptenen Graham Potter beskedet att Victor Nilsson Lindelöf kommer att vara kapten i landslaget. Under fredagen var mittbacken dock frånvarande från landslagets träning och genomförde i stället träning i gymmet.
Under fredagkvällen står det klart att det i stället är Isak Hien som kommer att vara kapten mot Schweiz.
Matchen mot Schweiz startar 20.45 på lördag.
