Han är Sveriges kapten mot Schweiz

Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet.

Då kommer Isak Hien bära kaptensbindeln.

Foto: Bildbyrån

Sverige inleder novembersamlingen mot Schweiz i den näst sista VM-kvalmatchen.

Tidigare veckan gav förbundskaptenen Graham Potter beskedet att Victor Nilsson Lindelöf kommer att vara kapten i landslaget. Under fredagen var mittbacken dock frånvarande från landslagets träning och genomförde i stället träning i gymmet.

Under fredagkvällen står det klart att det i stället är Isak Hien som kommer att vara kapten mot Schweiz.

Matchen mot Schweiz startar 20.45 på lördag.