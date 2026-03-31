Sverige är en seger från en plats i VM 2026.

Polen står för motståndet när matchen drar igång klockan 20:45 ikväll.

Här är allt du behöver veta inför playoff-finalen.

Sverige besegrade Ukraina i torsdags och tog sig därmed vidare till play off-final i VM-kvalet. Där krävs det seger för att säkra en VM-biljett. Motståndarna är Polen, som tog sig till finalmatchen genom att slå Albanien med 2-1 i Warszawa.

Finalen spelas på Nationalarenan Strawberry Arena i Solna. Matchen sålde slut i samband med att Sverige tog ledningen och sedermera slog Ukraina i semifinalen.

Seger mot Polen och Blågult är klara för VM i sommar. Det skulle i sådana fall vara landslagets första mästerskap sedan EM 2021.

Arena: Strawberry Arena , Solna .

, . Datum: 31 mars 2026

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama playoff-semifinalen mellan Ukraina och Sverige?

Viaplay äger rättigheterna och sänder Sveriges VM-playoff under våren 2026. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Fredrik Ljungberg.

Sverige mot Polen – vad kan man förvänta sig?

Sverige gjorde sitt sämsta mästerskapskval någonsin i höstas. Blågult tog endast två poäng och slutade sist i en grupp bestående av Schweiz, Kosovo och Slovenien. Att Sverige spelar play off är tack vare gruppsegern i Nations Leagues C-division från hösten 2024.

Segern mot Ukraina var Sveriges första vinst i tävlingsmatch sedan Azerbajdzjan besegrades med 6-0 i november 2024. Det var även Graham Potters första seger som svensk förbundskapten, efter att ha tagit över från sparkade Jon Dahl Tomasson.

Potter ställde upp med en 5-2-3-uppställning mot Ukraina, efter att ha spelat 4-4-2 i sin två första matcher. Herman Johansson fick starta i vad som var ytterns blott andra landskamp i karriären. I mål stod Kristoffer Nordfeldt till följd av skador på både Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström.

I anfallet saknas Alexander Isak och Dejan Kulusevski, som båda två dras med skadebekymmer. Kulusevski har däremot anslutit till truppen som stöd för sina lagkamrater.

Mycket av ansvaret har därmed fallit på Viktor Gyökeres. Anfallaren har dock inte vikt sig för trycket. Mot Ukraina stod Gyökeres för ett hattrick och bidrog därmed starkt till att Sverige tagit sig till finalmatchen mot Polen.

Isak Hien skadade sig mot Ukraina och tvingades byta. Han är därefter lämnat truppen och ersatts av Hammarbys Victor Eriksson.

Under måndagen stod det även klart att Eric Smith tvingas lämna truppen på grund av en skada. St. Pauli-försvararen har fyra gånger tidigare behövt lämna återbud efter att ha blivit uttagen i Blågult. Han väntar allt jämnt på att få göra sin landslagsdebut.

Sveriges trupp till matchen mot Polen

Målvakter

Melker Ellborg, Sunderland

Noel Törnqvist, Como

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Försvarare

Gabriel Gudmundsson, Leeds United

Victor Eriksson, Hammarby

Herman Johansson, FC Dallas

Gustaf Lagerbielke, Braga

Victor Lindelöf, Aston Villa

Elliot Stroud, Mjällby

Carl Starfelt, Celta Vigo

Daniel Svensson, Borussia Dortmund

Mittfältare/anfallare

Taha Ali, Malmö FF

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion

Rooney Bardghji, Barcelona

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur

Anthony Elanga, Newcastle United

Viktor Gyökeres, Arsenal

Jesper Karlström, Udinese

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt

Gustav Lundgren, Gais

Gustaf Nilsson, Club Brugge

Williot Swedberg, Celta Vigo

Benjamin Nygren, Celtic

Mattias Svanberg, Wolfsburg

Besfort Zeneli, Union Saint-Gilloise