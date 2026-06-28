Harry Kane slog legendarens rekord: ”Förlåt Gary”

Harry Kane har nu gjort elva mål i VM-sammanhang.

Anfallaren slog därmed Gary Linekers rekord.

– Jag är säker på att han kommer skicka ett grattis, säger Kane enligt BBC.

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Harry Kane gjorde sitt elfte VM-mål i karriären när han nickade in 2–0 mot Panama. Målet säkrade inte bara gruppsegern för England, den gjorde även Kane till landets bästa målskytt i VM-sammanhang.

Det tidigare rekordet hade Gary Lineker, som representerade England i VM 1986 och 1990. Efter matchen mot Panama skickade Kane en hälsning, och en ursäkt, till anfallsikonen.

– Förlåt Gary! Jag har ett mål mer än dig nu, säger Kane enligt BBC.

Han fortsätter:

– Jag är säker på att han kommer skicka ett grattis. Han är e av Englands bästa anfallare genom tiderna, inte minst i VM. Det är stort för mig att slå hans rekord och jag är säker på att han är glad för min skull.

Harry Kane är sedan tidigare Englands bästa målskytt genom tiderna. Mot Panama gjorde han sitt 82:a landslagsmål och han har i dagsläget 29 fler fullträffar än tvåan Wayne Rooney.