Hien efter publikens burop mot Salétros: ”Jag skäms”

Anton Salétros byttes in mot Kosovo – och möttes av burop.

Efteråt är Isak Hien starkt kritisk till publikens agerande.

– Jag skäms, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Till vardags i AIK. Nu spelade Anton Salétros på göteborgsk mark mot Kosovo i går.

När mittfältaren byttes in i paus kom burop riktade mot Salétros.

Han ska själv inte ha noterat det, men det gjorde Isak Hien – som är rejält irriterad på publiken efter 0-1-förlusten.

– Jag skäms, säger Hien som tror att det har att göra om rivaliteteten Stockholm mot Göteborg.

– Det måste vara det. Det kan inte vara hans prestationer (det handlar om). Jag förstår inte hur man inte kan tycka att Anton är tillräckligt bra för att spela i det här landslaget, konstaterar mittbacken för Forbollskanalen.

Victor Nilsson Lindelöf är även han besviken på publikens agerande kring Salétros.

– Tycker de att det är rätt sak att göra så får det väl stå för de människorna. Jag tycker absolut inte det är rätt väg framåt. Det visar vilka små människor de är som tycker att de kan gå på fotboll och bua ut en viss person så. Det kanske beskriver vilket trött liv de har, säger Lindelöf till samma sajt.