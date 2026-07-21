Historien upprepade sig – flera paralleller till 2010

Spanien är världsmästare för andra gången.

Mycket är sig likt från när man bärgade sin första titel för 16 år sedan.

Här är ett axplock.

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Spanien är världsmästare för andra gången i historien efter att ha besegrat de regerande världsmästarna Argentina i New Jersey.

På läktaren satt flera spelare som var med senaste gången som Spanien vann VM-guld 2010. Sergio Ramos och resten av guldlaget måste ha känt en smula deja vu, och inte bara för att laget tog hem titeln.

Det finns nämligen flera gemensamma nämnare mellan Spaniens väg till guldet 2010 och 2026:

Inför båda mästerskapen var Spanien regerande Europamästare.

Spanien lottades in i Grupp H båda gångerna. 2010 förlorade man premiärmatchen mot Schweiz med 1–0. 2026 fick man endast 0–0 mot Kap Verde. Det skulle visa sig bli lagets enda poängtapp i turneringen.

I den sista gruppspelsomgången besegrade man ett lag som tränades av Marcelo Bielsa. 2010 var det Chile, 2026 handlade det om Uruguay.

Båda gångerna besegrade man Portugal med 1–0 i åttondelsfinalen. Cristiano Ronaldo startade båda gångerna för portugiserna.

Semifinalen målades i förhand upp som den moraliska finalen. 2010 ställdes man mot Tyskland, 2026 mot Frankrike. Spanien avancerade båda gångerna utan att släpp in ett mål.