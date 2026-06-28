Historisk möte i VM – Kanada stora favoriter

Värdnationen Kanada ställs mot Sydafrika i sextondelsfinalen.

Båda nationerna har redan gjort sitt bästa VM någonsin.

En av de kommer gå ännu längre.

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Efter Sydafrikas premiär mot Mexiko, då man förlorade med 2–0 och fick två spelare utvisade, talade inte mycket för ett avancemang. Men oavgjort mot Tjeckien och en uddamålsseger mot Sydkorea räckte för att ta sig vidare. Värdnationen från 2010 blev därmed klara för slutspel i ett VM för första gången någonsin.

En liknande historia gäller för motståndarna. Kanada hade aldrig tagit en enda poäng i VM innan sommarens mästerskap. I premiären bröts den sviten när man kryssade mot Bosnien & Herzegovina.

I den efterföljande matchen kom den historiska segern, och det med besked. 6–0 blev det mot Qatar och Kanada var vidare i VM med en match till godo.

Klara favoriter

Inför sextondelsfinalen går Kanada in som favoriter. Enligt den norska tidningen VG:s datorprogram, som har simulerat VM-turneringen 100 000 gånger, har värdnationen hela 82,6 procents chans att avancera till åttondelsfinal.

Där väntar antingen Nederländerna eller Marocko och enligt datorn har de oranga 68 procents chans att avancera till ställas mot Kanada i åttondelsfinalen.

Gick miste om hemmaplan

Under gruppspelet spelade Kanada alla sina matcher på kanadensisk mark. För sextondelsfinalen behöver man dock bege sig sydväst över den amerikanska gränsen, närmare bestämt SoFI Stadium i Los Angeles.

Detta är en följd av att Kanada slutade tvåa i sin grupp bakom Schweiz. Gruppseger hade däremot inneburit att värdnationen också fått spela på hemmaplan.

Istället är det schweizarna som får spela på BC Place i Vancouver, där Algeriet står för motståndet.