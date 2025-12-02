Hörnor kommer VAR-granskas i VM 2026

Förslaget om att införa VAR-granskning till hörnor avslogs.

Men Fifa vill fortsatt använda det till VM 2026.

Under Internationella fotbollsförbundets (Ifab) styrelsemöte avslog förslaget från Fifa att införa VAR-granskning av hörnor i inhemska ligor.

Samtidigt som förslaget slogs ner kommer Fifa att införa det till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada. För att det ska införas kommer det att behöva testas av fotbollens styrande organ till sommaren då världsmästerskapet spelas.

I förslaget ska samma teknik som används vid VAR-granskningar av offside. Dessutom ska VAR-besluten tillkännages av domaren för publiken, skriver BBC.

Fifas domarchef Pierluigi Collina är positiv till att införa VAR-bedömning av hörnor. Han menar att det är en del av en bredare översyn av VAR-protokollet.

I praktiken får domare inte ändra ett beslut efter att spelet återupptagits. Det innebär att om domaren dömer en hörna, står beslutet. Det innebär i sin tur att alla hörnor måste granskas av VAR.