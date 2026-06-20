Ikonens sågning: ”En skam”
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Sverige ska möta Nederländerna i VM.
Då sågar Rafael Van der Vaart det svenska landslaget.
I holländsk TV kallar han laget för ”skit”.
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Rafael Van der Vaart hade en framgångsrik karriär som fotbollsspelare. Under sommarens VM-turnering är den gamla landslagsspelaren expert i holländsk TV, och kanalen NOS.
Inför avspark mellan Nederländerna och Sverige sågade den holländska ikonen Graham Potters landslag rejält.
– Det är en skam att Isak och Gyökeres spelar i Sverige, för resten av laget är skit, säger Van der Vaart i sändningen.
Van der Vaart har över 100 landskamper för Nederländerna och var bland annat med när nationen tog silver i VM 2010.
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