Imponerande siffrorna – Sverige med på topplistan
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Det är inte bara i den svenska truppen som det finns svenskar.
Sverige är bland de vanligaste födelselandet bland VM-spelarna.
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Samtliga 26 spelare i den svenska VM-truppen är födda i Sverige. Men de är inte de enda svenskfödda spelarna att vara med i sommarens världsmästerskap.
Totalt 36 spelare av de 1 248 som är uttagna är födda i Sverige. Det innebär att det blågula landet är på en delad femteplats över det vanligaste födelseländerna i VM. Det visar en sammanställning gjord av The Athletic.
Det är dock en bra bit upp till de ettan Frankrike. Hela 98 spelare i VM 2026 är födda i landet, vilket är mer än fyra gånger så många som faktiskt representerar Frankrike.
Tvåa på listan är Nederländerna med 67 spelare, följt av England och Tyskland.
Hela listan
Frankrike – 98
Nederländerna – 67
England – 49
Tyskland – 48
Spanien – 36
Belgien – 36
Sverige – 36
Österrike – 31
Schweiz – 30
Argentina – 30
Svenskfödda VM-spelare som inte spelar för Sverige
Irak
Hussein Ali
Aimar Sher
Kevin Yakob
Ahmed Qasem
Bosnien & Herzegovina
Benjamin Tahirovic
Armin Gigovic
Dennis Hadzikadunic
Iran
Saman Ghoddos
Turkiet
Deniz Gül
Tunisien
Moutaz Neffati
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