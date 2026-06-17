Imponerande siffrorna – Sverige med på topplistan

Det är inte bara i den svenska truppen som det finns svenskar.

Sverige är bland de vanligaste födelselandet bland VM-spelarna.

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Samtliga 26 spelare i den svenska VM-truppen är födda i Sverige. Men de är inte de enda svenskfödda spelarna att vara med i sommarens världsmästerskap.

Totalt 36 spelare av de 1 248 som är uttagna är födda i Sverige. Det innebär att det blågula landet är på en delad femteplats över det vanligaste födelseländerna i VM. Det visar en sammanställning gjord av The Athletic.

Det är dock en bra bit upp till de ettan Frankrike. Hela 98 spelare i VM 2026 är födda i landet, vilket är mer än fyra gånger så många som faktiskt representerar Frankrike.

Tvåa på listan är Nederländerna med 67 spelare, följt av England och Tyskland.

Hela listan

Frankrike – 98

Nederländerna – 67

England – 49

Tyskland – 48

Spanien – 36

Belgien – 36

Sverige – 36

Österrike – 31

Schweiz – 30

Argentina – 30

Svenskfödda VM-spelare som inte spelar för Sverige

Irak

Hussein Ali

Aimar Sher

Kevin Yakob

Ahmed Qasem



Bosnien & Herzegovina

Benjamin Tahirovic

Armin Gigovic

Dennis Hadzikadunic



Iran

Saman Ghoddos



Turkiet

Deniz Gül



Tunisien

Moutaz Neffati

