Siffrorna avslöjar: Där är Benkovic bäst i allsvenskan

Filip Benkovic är på väg tillbaka till AIK och allsvenskan.

Den 29-åriga kroaten återvänder som en av seriens absolut bästa försvarare, enligt statistik från Opta.

Bildmontage, Filip Benkovic, AIK. Foto: Bildbyrån

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Det har knappt gått ett halvår sedan AIK sålde den kroatiske mittbacksgiganten Filip Benkovic till Shenzhen Peng City i Kina. Nu uppges 29-åringen vara på väg tillbaka till ”Gnaget” på ett lån. Enligt uppgifter från i förra veckan är mittbacken i stort sett klar för en återkomst, men i går, söndag, rapporterade Expressen att affären riskerar att spricka.

Huruvida det blir en comeback till AIK återstår att se, men om en affär skulle ros i hamn är frågan vad ”Gnaget” egentligen får tillbaka. Om fjolårssäsongen är något att gå efter finns det skäl för de svartgula supportrarna att vara optimistiska.

Innan flytten till den kinesiska klubben, där Benkovic uppges ha varit en av Shenzhen Peng Citys bäst betalda spelare, tillbringade han drygt ett år i AIK. Under den perioden etablerade han sig som en av allsvenskans absolut främsta försvarsspelare, vilket också understryks av statistik från Opta.

Filip Benkovic, AIK. Foto: Bildbyrån

Toppade statistiken 2025

Under allsvenskan 2025 vann Benkovic 77,3 procent av sina dueller. Det var den högsta siffran bland samtliga försvarsspelare i serien (som spelade minst 1 000 minuter). Den kroatiske mittbacken vann i snitt 4,9 luftdueller per match, vilket var den tredje högsta noteringen i allsvenskan 2025. Samtidigt hade han den överlägset högsta vinstprocenten i nickdueller – hela 87,6 procent. När bollen lyftes in i straffområdet var Benkovic med andra ord i det närmaste omöjlig att överlista.

Han toppade dessutom statistiken över lyckade brytningar med ett snitt på 2,4 per match.

Statistik per 90 minuter Filip Benkovic 2025 Rank bland försvarare i allsvenskan 2025 Dueller 8,4 43 Vunna dueller 6,5 6 Vinstprocent dueller 77,3% 1 Luftdueller 5,6 6 Vunna luftdueller 4,9 3 Vinstprocent luftdueller 87,6% 1 Tacklingar 0,8 73 Vunna tacklingar 0,6 67 Vinstprocent tacklingar 73,7% 8 Brytingar 2,4 1 Bollvinster 2,9 66 Rensningar 5,6 32 Nickrensningar 3,9 17 Skott 1,1 8 Skott på mål 0,2 23 Bollberöringar i motståndarens straffområde 1,7 20 Källa: Opta.

Benkovic vs allsvenskan 2026

Hur står sig då Benkovics prestationer från 2025 jämfört med de försvarare som spelar i allsvenskan den här säsongen? En jämförelse med samtliga försvarare (som har spelat minst 500 minuter) i allsvenskan 2026 visar att hans siffror fortfarande håller absolut toppklass. Faktum är att Benkovic, baserat på fjolårets statistik, skulle placera sig i toppen i merparten av de viktigaste defensiva kategorierna även i årets serie.

Han toppar fortfarande statistiken för vunna dueller i procent och lyckade brytningar per match. När det gäller vinstprocent i luftdueller får han däremot nöja sig med en andraplats, samtidigt som han kliver upp på förstaplatsen i antal vunna luftdueller per match. Dessutom skulle Filip Benkovic rankas tvåa i antal vunna dueller per match och fyra i antal luftdueller per match.

Statistik per 90 minuter Rank bland försvarare i allsvenskan 2025 Rank bland försvarare i allsvenskan 2026 Dueller 43 24 Vunna dueller 6 2 Vinstprocent dueller 1 1 Luftdueller 6 4 Vunna luftdueller 3 1 Vinstprocent luftdueller 1 2 Tacklingar 73 64 Vunna tacklingar 67 59 Vinstprocent tacklingar 8 16 Brytingar 1 1 Bollvinster 66 50 Rensningar 32 15 Nickrensningar 17 4 Skott 8 11 Skott på mål 23 28 Bollberöringar i motståndarens straffområde 20 22 Källa: Opta.

Precis som i fjol återfinns han däremot längre ned i statistiken över antal tacklingar, vunna tacklingar, bollvinster och totalt antal dueller per match. Det speglar däremot snarare hans spelstil än hans svagheter. Benkovic är en försvarare som sällan behöver kasta sig in i situationer eller jaga ikapp motståndare. I stället bygger hans spel på god positionering, starkt huvudspel och en förmåga att läsa spelet, vilket gör att han ofta kan avstyra anfall utan att behöva ta till sista utvägens tackling.

Bäst i AIK

Ställs Benkovics statistik från 2025 mot de AIK-försvarare som har spelat flest matcher i årets allsvenska, Ibrahim Cissé, Áron Csongvai och Sotirios Papagiannopoulos, framträder en tydlig skillnad. Cissé är visserligen skadad och Csongvai har lämnat klubben, men jämförelsen ger ändå en bra bild av vilken nivå Benkovic höll under sin senaste sejour i Solna.

Filip Benkovic i kamp om bollen. Foto: Bildbyrån

Den 29-årige kroaten toppar statistiken i åtta av de 13 defensiva parametrar som jämförs. Framför allt sticker han ut i duellspelet, luftrummet och brytningsspelet.

Statistik per 90 minuter Filip Benkovic 2025 Ibrahim Cissé 2026 Áron Csongvai 2026 Sotirios Papagiannopoulos 2026 Dueller 8,4 8,7 6,3 5,6 Vunna dueller 6,5 5,4 3,9 3,2 Vinstprocent dueller 77,3% 62,3% 61,6% 56,8% Luftdueller 5,6 4,0 2,2 2,3 Vunna luftdueller 4,9 2,5 1,2 1,2 Vinstprocent luftdueller 87,6% 62,5% 53,9% 53,3% Tacklingar 0,8 1,5 1,7 0,6 Vunna tacklingar 0,6 1,0 1,4 0,2 Vinstprocent tacklingar 73,7% 66,7% 80,0% 25,0% Brytingar 2,4 1,0 1,3 0,5 Bollvinster 2,9 2,5 2,2 2,9 Rensningar 5,6 6,3 3,9 5,3 Nickrensningar 3,9 3,5 2,0 2,6 Källa: Opta.

Statistiken visar att AIK inte bara får tillbaka en rutinerad mittback med internationell erfarenhet. Klubben får också en spelare vars senaste allsvenska säsong placerade honom i den absoluta toppen bland seriens försvarare. Om Filip Benkovic snabbt hittar tillbaka till samma nivå som han visade under 2025 har ”Gnaget” förstärkt sin backlinje med en spelare som fortfarande, åtminstone enligt siffrorna, hör till allsvenskans allra bästa mittbackar.