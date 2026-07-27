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Bildmontage, Filip Benkovic, AIK. Foto: Bildbyrån

Siffrorna avslöjar: Där är Benkovic bäst i allsvenskan

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Filip Benkovic är på väg tillbaka till AIK och allsvenskan.
Den 29-åriga kroaten återvänder som en av seriens absolut bästa försvarare, enligt statistik från Opta.

Bildmontage, Filip Benkovic, AIK. Foto: Bildbyrån

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Det har knappt gått ett halvår sedan AIK sålde den kroatiske mittbacksgiganten Filip Benkovic till Shenzhen Peng City i Kina. Nu uppges 29-åringen vara på väg tillbaka till ”Gnaget” på ett lån. Enligt uppgifter från i förra veckan är mittbacken i stort sett klar för en återkomst, men i går, söndag, rapporterade Expressen att affären riskerar att spricka.

Huruvida det blir en comeback till AIK återstår att se, men om en affär skulle ros i hamn är frågan vad ”Gnaget” egentligen får tillbaka. Om fjolårssäsongen är något att gå efter finns det skäl för de svartgula supportrarna att vara optimistiska.

Innan flytten till den kinesiska klubben, där Benkovic uppges ha varit en av Shenzhen Peng Citys bäst betalda spelare, tillbringade han drygt ett år i AIK. Under den perioden etablerade han sig som en av allsvenskans absolut främsta försvarsspelare, vilket också understryks av statistik från Opta.

250810 AIKs Filip Benkovic under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården den 10 augusti 2025 i Stockholm.
Filip Benkovic, AIK. Foto: Bildbyrån

Toppade statistiken 2025

Under allsvenskan 2025 vann Benkovic 77,3 procent av sina dueller. Det var den högsta siffran bland samtliga försvarsspelare i serien (som spelade minst 1 000 minuter). Den kroatiske mittbacken vann i snitt 4,9 luftdueller per match, vilket var den tredje högsta noteringen i allsvenskan 2025. Samtidigt hade han den överlägset högsta vinstprocenten i nickdueller – hela 87,6 procent. När bollen lyftes in i straffområdet var Benkovic med andra ord i det närmaste omöjlig att överlista.

Han toppade dessutom statistiken över lyckade brytningar med ett snitt på 2,4 per match.

Statistik per 90 minuterFilip Benkovic 2025Rank bland försvarare i allsvenskan 2025
Dueller8,443
Vunna dueller6,56
Vinstprocent dueller77,3%1
Luftdueller5,66
Vunna luftdueller4,93
Vinstprocent luftdueller87,6%1
Tacklingar0,873
Vunna tacklingar0,667
Vinstprocent tacklingar73,7%8
Brytingar2,41
Bollvinster2,966
Rensningar5,632
Nickrensningar3,917
Skott1,18
Skott på mål0,223
Bollberöringar i motståndarens straffområde1,720
Källa: Opta.

Benkovic vs allsvenskan 2026

Hur står sig då Benkovics prestationer från 2025 jämfört med de försvarare som spelar i allsvenskan den här säsongen? En jämförelse med samtliga försvarare (som har spelat minst 500 minuter) i allsvenskan 2026 visar att hans siffror fortfarande håller absolut toppklass. Faktum är att Benkovic, baserat på fjolårets statistik, skulle placera sig i toppen i merparten av de viktigaste defensiva kategorierna även i årets serie.

Han toppar fortfarande statistiken för vunna dueller i procent och lyckade brytningar per match. När det gäller vinstprocent i luftdueller får han däremot nöja sig med en andraplats, samtidigt som han kliver upp på förstaplatsen i antal vunna luftdueller per match. Dessutom skulle Filip Benkovic rankas tvåa i antal vunna dueller per match och fyra i antal luftdueller per match.

Statistik per 90 minuterRank bland försvarare i allsvenskan 2025Rank bland försvarare i allsvenskan 2026
Dueller4324
Vunna dueller62
Vinstprocent dueller11
Luftdueller64
Vunna luftdueller31
Vinstprocent luftdueller12
Tacklingar7364
Vunna tacklingar6759
Vinstprocent tacklingar816
Brytingar11
Bollvinster6650
Rensningar3215
Nickrensningar174
Skott811
Skott på mål2328
Bollberöringar i motståndarens straffområde2022
Källa: Opta.

Precis som i fjol återfinns han däremot längre ned i statistiken över antal tacklingar, vunna tacklingar, bollvinster och totalt antal dueller per match. Det speglar däremot snarare hans spelstil än hans svagheter. Benkovic är en försvarare som sällan behöver kasta sig in i situationer eller jaga ikapp motståndare. I stället bygger hans spel på god positionering, starkt huvudspel och en förmåga att läsa spelet, vilket gör att han ofta kan avstyra anfall utan att behöva ta till sista utvägens tackling.

Bäst i AIK

Ställs Benkovics statistik från 2025 mot de AIK-försvarare som har spelat flest matcher i årets allsvenska, Ibrahim Cissé, Áron Csongvai och Sotirios Papagiannopoulos, framträder en tydlig skillnad. Cissé är visserligen skadad och Csongvai har lämnat klubben, men jämförelsen ger ändå en bra bild av vilken nivå Benkovic höll under sin senaste sejour i Solna.

250414 AIKs Filip Benkovic och Thomas Poppler Isherwood i kamp om bollen med Malmö FFs Gabriel Busanello, Pontus Jansson, Lasse Berg Johnsen och Jens Stryger Larsen under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF den 14 april 2025 i Stockholm.
Filip Benkovic i kamp om bollen. Foto: Bildbyrån

Den 29-årige kroaten toppar statistiken i åtta av de 13 defensiva parametrar som jämförs. Framför allt sticker han ut i duellspelet, luftrummet och brytningsspelet.

Statistik per 90 minuterFilip Benkovic 2025Ibrahim Cissé 2026Áron Csongvai 2026Sotirios Papagiannopoulos 2026
Dueller8,48,76,35,6
Vunna dueller6,55,43,93,2
Vinstprocent dueller77,3%62,3%61,6%56,8%
Luftdueller5,64,02,22,3
Vunna luftdueller4,92,51,21,2
Vinstprocent luftdueller87,6%62,5%53,9%53,3%
Tacklingar0,81,51,70,6
Vunna tacklingar0,61,01,40,2
Vinstprocent tacklingar73,7%66,7%80,0%25,0%
Brytingar2,41,01,30,5
Bollvinster2,92,52,22,9
Rensningar5,66,33,95,3
Nickrensningar3,93,52,02,6
Källa: Opta.

Statistiken visar att AIK inte bara får tillbaka en rutinerad mittback med internationell erfarenhet. Klubben får också en spelare vars senaste allsvenska säsong placerade honom i den absoluta toppen bland seriens försvarare. Om Filip Benkovic snabbt hittar tillbaka till samma nivå som han visade under 2025 har ”Gnaget” förstärkt sin backlinje med en spelare som fortfarande, åtminstone enligt siffrorna, hör till allsvenskans allra bästa mittbackar.

AIK-försvararen Filip Benkovics radar-statistik.
Källa: Opta.

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