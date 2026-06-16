Inför matchen: Argentina – Algeriet

De regerande världsmästarna Argentina kliver in i VM.

Klockan 03:00 ställs de mot Algeriet på Arrowhead Stadium i Kansas City.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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De regerande världsmästarna Argentina inleder sitt titelförsvar mot Algeriet på Arrowhead Stadium i Kansas City.

Matchen sparkar igång klockan 03:00 svensk tid, natten mot onsdag 17 juni 2026.

Argentina – Algeriet: Matchöversikt

Förväntningarna är skyhöga på Argentina när de inleder jakten på att bli den första nationen sedan Brasilien 1962 att försvara en VM-titel. Under ledning av Lionel Scaloni har laget förvandlats till en vinstmaskin och har endast förlorat fyra av sina 44 senaste matcher. Premiären sätter tonen, och allt annat än en seger skulle ses som en stor besvikelse.

För Algeriet är detta en efterlängtad återkomst till den största scenen för första gången sedan 2014. De kommer in som massiva underdogs men med ett stärkt självförtroende efter imponerande resultat i uppladdningen, inklusive en seger mot Nederländerna. Att ställas mot världsmästarna direkt är en enorm utmaning, men också en perfekt chans att leverera en av turneringens första stora skrällar.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Argentinas väg till turneringen har varit dominant. De vann sin sydamerikanska kvalgrupp i överlägsen stil och har en tydlig spelidé byggd på bollinnehav och offensiv kreativitet. Algeriet har samtidigt återetablerat sig på den internationella scenen och visat att de kan mäta sig med toppnationer, även om de saknar samma erfarenhet från stora mästerskap.

Matchbilden förväntas bli tydlig: Argentina kommer att föra spelet och försöka luckra upp ett lågt sittande algeriskt försvar. För Algeriet blir nyckeln att vara disciplinerade defensivt och utnyttja sina snabba omställningar. Deras främsta hot ligger i kontringar ledda av spelare som Riyad Mahrez och den formstarke Mohamed Amoura.

Motivationen är på topp i båda läger. Argentina vill undvika samma snubbelstart som i VM 2022 och omedelbart visa att de är att räkna med. Algeriet spelar helt utan press och har allt att vinna. En poäng här skulle vara en monumental framgång och ge dem ett drömläge inför fortsättningen av gruppspelet.

Inbördes möten

Historiskt sett har dessa två nationer nästan ingen gemensam historik. De har endast mötts en enda gång tidigare, i en träningsmatch 2007. Den matchen var en målfest som Argentina vann med 4-3. Det finns alltså inga tidigare tävlingsmatcher att dra slutsatser från.

Argentina har dock ett starkt facit mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang. Efter en chockförlust mot Kamerun i premiären 1990 har de vunnit sex raka matcher mot lag från CAF-federationen i VM-turneringar.

Den enda tidigare matchen tyder på en potential för mål, men förutsättningarna i en VM-premiär är helt annorlunda. Argentina har i genomsnitt gjort 1,75 mål per gruppspelsmatch i de fyra senaste världsmästerskapen, vilket understryker deras offensiva styrka.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.