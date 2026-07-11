Inför matchen: Argentina – Schweiz

Regerande mästarna Argentina ställs mot ett defensivt starkt Schweiz i en spännande VM-kvartsfinal.

Matchen spelas på Arrowhead Stadium i Kansas City.

Avspark sker klockan 03:00 svensk tid, natten mot söndag den 12 juli 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Argentina – Schweiz: Matchöversikt

Argentina fortsätter sitt titelförsvar men har inte imponerat i slutspelet. De krävde sena vändningar för att besegra både Kap Verde och Egypten, vilket visar på en viss sårbarhet. Trots detta är de, ledda av en glödhet Lionel Messi, stora favoriter att nå semifinal.

För Schweiz är detta en historisk match. Det är första gången sedan hemma-VM 1954 som nationen når en kvartsfinal. Laget bygger på en solid defensiv organisation som har hållit nollan i båda slutspelsmatcherna. Deras utmaning blir att hitta offensiv kraft nog för att hota de regerande mästarna.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen är en klassisk kontrast i stilar. Argentina har förlitat sig på individuell briljans och stundtals kämpat för att få spelet att stämma, medan Schweiz har tagit sig vidare genom kollektiv styrka och taktisk disciplin. Det är de regerande mästarnas stjärnglans mot den europeiska lagmaskinen.

Den avgörande duellen kommer att utspela sig mellan Argentinas anfall, med Lionel Messi i spetsen, och Schweiz kompakta försvarsblock. Schweiz kommer sannolikt att ligga lågt, minimera ytor och försöka frustrera de sydamerikanska stjärnorna. För Argentina handlar det om att hitta luckor och utnyttja de ögonblick av magi som Messi kan skapa.

Motivationen är på topp i båda läger. Argentina har pressen på sig att försvara sin titel och leva upp till förväntningarna. För Schweiz är detta en unik möjlighet att skriva historia och nå en VM-semifinal för första gången någonsin. Allt ligger i vågskålen i denna kvartsfinal, en match som är en av höjdpunkterna inom fotboll idag.

Inbördes möten

Historiskt sett har Argentina ett tydligt övertag på Schweiz. Lagen har mötts två gånger tidigare i VM-sammanhang, och Argentina har vunnit båda matcherna. Den första segern kom 1966 (2-0).

Det senaste mötet i en tävlingsmatch var i åttondelsfinalen i VM 2014. Då blev det en tät och målsnål tillställning som stod 0-0 efter full tid. Matchen avgjordes först sent i förlängningen genom ett mål av Angel Di Maria.

Statistiken talar för en målsnål match. Schweiz har dessutom ett svagt facit mot sydamerikanskt motstånd i VM, med endast en seger på tio försök. Argentina, å andra sidan, har vunnit åtta av sina tio senaste matcher mot europeiska lag.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.