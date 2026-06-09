Irak i VM 2026 – Allt du behöver veta

Irak i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Efter 40 års frånvaro gör Irak comeback på den internationella fotbollsscenen. Truppen säkrade sin plats i VM 2026 genom en dramatisk playoff-seger mot Bolivia i mexikanska Monterrey. Nationen kliver nu in i turneringen med en mycket tydlig defensiv struktur.

Förväntningarna är realistiskt lågt ställda i en extremt tuff grupp. Motståndarna utgörs av Frankrike, Senegal och Norge. Den taktiska identiteten bygger på ett lågt stående försvar kombinerat med snabba omställningar.

Nyckelspelaren Ali Al-Hamadi förväntas leda offensiven med sin snabbhet. Turneringstaket är högst sannolikt begränsat till ett gruppspel. Flera spelare med svensk anknytning finns dock med i truppen, vilket adderar en extra analytisk dimension för nordiska åskådare inför Irak VM 2026.

Snabbfakta

Förbundskapten Graham Arnold Smeknamn Usood al-Rafidayn FIFA-ranking 57 Bästa VM-resultat Gruppspel (1986) Antal VM-framträdanden 2

Irak i tidigare VM

Irak gjorde sitt senaste och hittills enda världsmästerskap 1986 i Mexiko. Nationen förlorade samtliga tre gruppspelsmatcher under den turneringen. Truppen visade dock upp en solid defensiv struktur genomgående.

Samtliga tre förluster kom med uddamålet mot kvalificerat motstånd. Den historiska prestationen speglar väl de nuvarande förväntningarna på asiatiska representanter. Även i år förväntas Irak prioritera defensiv stabilitet framför offensivt risktagande.

Målsättningen är att undvika stora förluster och potentiellt stjäla poäng genom disciplinerat försvarsspel. Historiskt sett har nationen utvecklats taktiskt sedan 1980-talet. Denna utveckling ger Graham Arnold en betydligt bättre grund att bygga sitt spelsystem på.

År Resultat S V O F GM IM 1986 Gruppspel 3 0 0 3 1 4 1990 Ej kvalificerade – – – – – – 1994 Ej kvalificerade – – – – – – 1998 Ej kvalificerade – – – – – – 2002 Ej kvalificerade – – – – – – 2006 Ej kvalificerade – – – – – – 2010 Ej kvalificerade – – – – – – 2014 Ej kvalificerade – – – – – – 2018 Ej kvalificerade – – – – – – 2022 Ej kvalificerade – – – – – –

Iraks väg till VM 2026

Kvalspelet sträckte sig över 21 matcher och krävde en enorm uthållighet. Irak inledde starkt och vann sin inledande grupp med sex raka segrar. Därefter följde tuffare utmaningar mot Sydkorea och Jordanien.

Dessa matcher tvingade fram en betydligt mer cynisk spelstil. Truppen utvecklades under resans gång och fann en stabilitet i sitt omställningsspel. Den avgörande playoff-matchen mot Bolivia slutade med en 2-1-seger.

Vinsten bärgades trots att motståndarna dominerade bollinnehavet totalt. Den taktiska utvecklingen under kvalet har skapat en enad grupp med tydligt definierade roller.

Iraks förbundskapten: Graham Arnold

Graham Arnold tog över ansvaret i maj 2025 och har implementerat en pragmatisk fotbollsfilosofi. Hans tränarkarriär är starkt förknippad med det australiska landslaget. Han ledde Australien till en åttondelsfinal under mästerskapet 2022.

Ledarskapet präglas av tydlighet och en extrem kravställning på spelarna. Irak har endast förlorat tre av 13 tävlingsmatcher under hans ledning. Han jämförs ofta med skandinaviska tränare tack vare sin betoning på kollektivet.

Hans erfarenhet från stora internationella turneringar blir helt avgörande. Truppen behöver hans lugn för att hantera den enorma pressen från hemlandet.

Så spelar Irak: Taktisk analys

Den taktiska grunden bygger på en djup försvarslinje och ett extremt kompakt mittfält. Irak använder ofta en 4-2-3-1-formation som övergår i en 4-5-1 när bollen förloras. Presspelet inleds sällan högt upp i banan.

Istället stänger de centrala ytor och tvingar medvetet motståndarna ut mot kanterna. Omställningsspelet är helt centralt för offensiven. Detta syntes tydligt när de endast noterade 32 procent bollinnehav mot Bolivia.

Speluppbyggnaden sker ofta via längre bollar mot en central targetspelare. Spelstilen påminner mycket om hur det svenska landslaget agerade under tidigt 2000-tal. Defensiv organisation premieras alltid före kreativt risktagande.

Förväntad startelva

Irak: Jalal Hassan, Hussein Ali, Rebin Sulaka, Manaf Younis, Merchas Doski, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn, Aymen Hussein.

Denna elva bygger på stor internationell erfarenhet centralt i banan. Den svenskfostrade och tidigare IFK Göteborg– Halmstads BK-spelaren Amir Al-Ammari styr tempot på mittfältet med sin passningsfot. Aymen Hussein fungerar samtidigt som en klassisk uppspelspunkt i det fysiska anfallsspelet.

Foto: Bildbyrån

Nyckelspelaren: Ali Al-Hamadi

Ali Al-Hamadi är den offensiva spjutspetsen i detta defensiva system. Till vardags spelar han för Luton Town i det engelska ligasystemet. Han avgjorde playoff-matchen mot Bolivia med avgörande mål.

Anfallaren står noterad för fem mål på 17 landskamper. Hans snabbhet och fysik gör honom idealisk för lagets kontringsbaserade taktik. Utan hans djupledslöpningar riskerar offensiven att bli alltför statisk.

Om han saknas på grund av skada förlorar nationen sitt i särklass främsta anfallsvapen. Han bär ett enormt ansvar för att omsätta de få målchanser som kommer att skapas.

Framtidslöftet: Zidane Iqbal

Den offensiva mittfältaren Zidane Iqbal representerar nästa generation av fotbollsspelare från Mellanöstern. Han tillhör nederländska Utrecht och har snabbt etablerat sig på internationell nivå. Med 23 landskamper bidrar han med teknisk briljans.

Hans taktiska betydelse ligger i förmågan att transportera bollen genom motståndarnas lagdelar. Om han inte spelar tappar mittfältet sin kreativa länk mellan försvar och anfall. Hans spelstil drar stor nytta av defensiv stabilitet.

Spelare med svensk bakgrund, likt Amir Al-Ammari och Hussein Ali, säkrar upp bakom honom. Detta ger ynglingen frihet att operera i offensiva ytor.

Iraks trupp

Målvakter

Spelare Klubb Position Fahad Talib Al-Talaba GK Jalal Hassan Al-Zawraa GK Ahmed Basil Al-Shorta GK

Försvarare

Spelare Klubb Position Rebin Sulaka Port DF Hussein Ali Pogoń Szczecin DF Zaid Tahseen Pakhtakor DF Ahmed Yahya Al-Shorta DF Mustafa Saadoon Al-Shorta DF Akam Hashim Al-Zawraa DF Frans Putros Persib DF Merchas Doski Viktoria Plzeň DF Manaf Younis Al-Shorta DF

Mittfältare

Spelare Klubb Position Youssef Amyn AEK Larnaca MF Ibrahim Bayesh Al-Dhafra MF Zidane Iqbal Utrecht MF Zaid Ismail Al-Talaba MF Amir Al-Ammari Cracovia MF Ali Jasim Al-Najma MF Kevin Yakob AGF MF Aimar Sher Sarpsborg MF Marko Farji Venezia MF Ahmed Qasem Nashville SC MF

Anfallare

Spelare Klubb Position Ali Al-Hamadi Luton Town FW Mohanad Ali Dibba FW Ali Yousif Al-Talaba FW Aymen Hussein Al-Karma FW

Svenskfostrade spelare i Iraks trupp:

Ahmed Qasem

Rebin Sulaka

Hussein Ali

Amir Al-Ammari

Aimar Sher

Kevin Yakob

Foto: Alamy

Irak: Allt du behöver veta

Truppen saknar den bredd och spetsnivå som krävs för att på allvar utmana om avancemang. Den taktiska styrkan ligger i en extremt välorganiserad defensiv struktur. Svagheten är den uppenbara bristen på individuell skicklighet i de offensiva straffområdena.

Gruppspelet mot Frankrike, Senegal och Norge framstår som en övermäktig uppgift. Konkurrenterna besitter en offensiv eldkraft som vida överstiger vad asiatiska kvalmotståndare kunde erbjuda. Under kvalspelet visade dock statistiken på en imponerande defensiv stabilitet.

Nationens förväntade insläppta mål låg konsekvent på mycket låga nivåer. Jämfört med turneringsfavoriterna saknas dock förmågan att kontrollera en matchbild genom bollinnehav. Erfarenheten från tätt matchande under kvalet är en fysisk fördel.

Tempot i en global turnering är dock betydligt högre än i asiatiska sammanhang. En nyckel blir att hålla nere siffrorna i premiären mot Norge för att bibehålla moralen i spelartruppen. Om de kan replikera den cyniska fotboll som besegrade Bolivia finns chansen till poäng.

Bristen på spelare i de europeiska toppligorna förblir dock ett fundamentalt problem.

Iraks spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Irak

Att nå stadiet Sannolikhet Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.0% Kvartsfinal 0.1% Åttondelsfinal 0.7% Sextondelsfinal 6.7%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 0.3% Avancemang från grupp 6.7% Utslagna i gruppspel 93.3%

Den prediktiva modellen BETSiE ger en tydlig bild av de utmaningar som väntar i Nordamerika. Enligt datorsimuleringarna är sannolikheten för ett uttåg redan i gruppspelet överväldigande stor. Dessa prediktiva modeller baseras på historiska resultat, underliggande statistik och truppvärden.

Siffrorna kombineras sedan med nationens nuvarande FIFA-ranking på 57:e plats. Jämfört med historiska turneringar stämmer dessa siffror väl överens med hur liknande nationer har presterat. Värdet på spelartruppen är marginellt i jämförelse med gruppmotståndarna.

Detta reflekteras mycket tydligt i de matematiska prognoserna inför mästerskapet.

Summering

Turneringstaket för nationen är utan tvekan begränsat till ett defensivt inriktat gruppspel. Den största osäkerheten rör hur försvarslinjen kommer att hantera den extrema fysiska kvalitet som väntar. Kampanjen kommer att definieras av lagets förmåga att hålla matcherna levande in i det sista.

Den asiatiska fotbollens taktiska utveckling sätts nu på ett ultimat prov. Erfarenheterna från detta mästerskap blir oavsett resultat livsviktiga för framtida generationer fotbollsspelare.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.