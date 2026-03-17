Iran vill flytta sina VM-matcher från USA

Den växande konflikten i Mellanöstern skapar oro inför sommarens VM.

Nu försöker Iran förhandla med Fifa om att få spela sina matcher i Mexiko i stället för USA, det meddelar nyhetsbyrån AFP.

Efter den senaste tidens ökade spänningar har Iran inlett samtal med Fifa om att ändra spelplats för sina VM-matcher.

Bakgrunden är konflikten med USA, där en attack i februari dödade Ali Khamenei och förvärrade situationen ytterligare.

Irans idrottsminister Ahman Donyamali har tidigare ifrågasatt möjligheten för landslaget att ens delta i mästerskapet. Samtidigt har USA:s president Donald Trump uttryckt oro kring lagets säkerhet vid spel i USA.

Nu vill Iran flytta sina gruppspelsmatcher från USA till Mexiko. Enligt uppgifter pågår förhandlingar, och besked väntas framöver.



Iran tillhör grupp G tillsammans med Belgien, Egypten och Nya Zeeland.