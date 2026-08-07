Rodri har gjort sitt val. Det bekräftar spelarens agent för El Larguero.

Spanjoren nobbar Real Madrid

Rodri. Foto: Bildbyrån

Rodri utsågs till hela VM:s bästa spelare, och sedan dess har det varit en följetång om vilken av de spanska jättarna som kan knyta till sig honom. Länge såg det ut som att Real Madrid skulle lyckas, men igår kom en vändning – Barcelona gav sig in i jakten.



Nu bekräftar spelarens agent att Rodri gjort sitt val. Det blir FC Barcelona.



– Av respekt för Real Madrid, som har agerat mycket professionellt, meddelade Rodri dem att han har beslutat sig för att gå till Barça, säger Rodris agent, Pablo Barquero, till spanska El Laguero.



Rodri är enligt uppgifter helt överens med Barcelona om de personliga detaljerna, det enda som saknas är en överenskommelse med Manchester City. Premier League-klubben hoppas fortfarande kunna förlänga med Rodri, men The Athletic menar att spelaren själv inte vill det.



Rodris kontrakt med Manchester City går ut nästa somnar. 2024 utsågs han till världens bästa fotbollsspelare när han tog emot Ballon D’or.