Mexiko stöttar Infantino – sticker ut

Det mexikanska förbundet står bakom den hårt ansatte Fifa-presidenten.

Till skillnad från övriga central- och nordamerika.

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Mexiko var en av medarrangörerna till sommarens Fotbolls-VM. Efter att Gianni Infantino och Fifa hamnat i kritikens centrum meddelar nu det mexikanska fotbollsförbundet att man står bakom Fifa-presidenten.



Efter planerna på att sälja ut andelar av VM till privata investerare har flera medlemsförbund markerat sitt missnöje gentemot Infantino, däribland SvFF med Simon Åström i spetsen. Enligt brittiska The Telegraph försöker Uefa tillsammans med Concacaf (central- och nordamerika, samt Karibien) samla medlemmar för att nå majoritet emot Infantino.



Därmed avviker det mexikanska förbundet i och med det öppna stödet för Fifas president. Under gårdagskvällen kom också beskedet att det afrikanska förbundet (AFA) även dem står bakom Infantino. Trots att man förhöll sig kritiska till förslaget har AFA godkänt Fifas ursäkt.