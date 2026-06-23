Två matcher, tre målpassningar.

Med det är Alexander Isak på delad förstaplats i VM:s assistliga.

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I 5–1-segern mot Tunisien i förra veckan svarade han för dubbla målpassningar. I storförlusten mot Nederländerna med samma siffror i helgen blev det ännu en assist för 26-åriga Alexander Isak.

Ja, den svenska superstjärnan står alltså på hela tre assist på två spelade matcher så här långt i VM 2026 i Nordamerika. Och där kan ingen toppa Liverpools rekordvärvning.

Leder assistligan

Faktum är att Alexander Isak leder VM:s assistliga tillsammans med Bayern Münchens och Frankrikes storstjärna Michael Olise, 24, inför de sista matcherna i gruppspelets andra omgång som spelas i kväll och i natt.

Olise stod för dubbla målpassningar när Frankrike körde över Irak i går (3–0) och en i premiärsegern mot Senegal i förra veckan.

Assist i VM 2026: