Isaks succé: Toppar VM-listan
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Två matcher, tre målpassningar.
Med det är Alexander Isak på delad förstaplats i VM:s assistliga.
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I 5–1-segern mot Tunisien i förra veckan svarade han för dubbla målpassningar. I storförlusten mot Nederländerna med samma siffror i helgen blev det ännu en assist för 26-åriga Alexander Isak.
Ja, den svenska superstjärnan står alltså på hela tre assist på två spelade matcher så här långt i VM 2026 i Nordamerika. Och där kan ingen toppa Liverpools rekordvärvning.
Leder assistligan
Faktum är att Alexander Isak leder VM:s assistliga tillsammans med Bayern Münchens och Frankrikes storstjärna Michael Olise, 24, inför de sista matcherna i gruppspelets andra omgång som spelas i kväll och i natt.
Olise stod för dubbla målpassningar när Frankrike körde över Irak i går (3–0) och en i premiärsegern mot Senegal i förra veckan.
Assist i VM 2026:
- 3: Alexander Isak, Sverige
- 3: Michael Olise, Frankrike
- 2: Chris Wood, Nya Zeeland
- 2: Joshua Kimmich, Tyskland
- 2: Ryan Gravenberch, Nederländerna
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