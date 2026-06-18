Japans bakslag: Kan missa matchen mot Sverige

I den avslutande gruppspelsomgången ställs Sverige mot Japan.

Då kan Japan behöva klara sig utan storstjärnan Takefusa Kubo.

Det skriver japanska medier

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Takefusa Kubo är en av Japans största stjärnor. Den 25-årige yttern spelar till vardags i Real Sociedad och drog på sig en knäskada i Japans VM-premiär mot Nederländerna.



Nu skriver den japanska sajten Sports Hochi att Kubo ser ut att missa matchen mot Tunisien som spelas på söndagmorgonen svensk tid. Enligt samma uppgifter är det stor sannolikhet att yttern även missar den avslutande gruppspelsmatchen mot Sverige den 26 juni.



Det är inte Japans enda skadeavbräck i sommarens VM-turnering. Inför premiären tvingades stjärntrion Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo samtliga



