Portugal avgjorde på övertid.

Sedan fick Kroatien ett bortdömt mål – i den 105:e matchminuten.

Bildmontage, domaren Espen Eskas och Igor Matanovic. Foto: Alamy

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Sextondelsfinalen mellan Portugal och Kroatien var på väg mot förlängning under natten till fredag (svensk tid) efter att Ivan Peresic och Cristiano Ronaldo gjort ett mål vardera i den andra halvleken. Sedan brakade allt loss.

I matchens femte övertidsminut, matchminut nummer 95, stänkte Goncalo Ramos in 2–1 till Portugal och såg ut att ha skjutit förhandsfavoriten till åttondelsfinal. Eller?

”Jag saknar ord”

Sextondelsfinalen spelades på efter Ramos 2–1-mål och i den 105:e minuten gjorde Kroatien 2–2 och matchen skulle få avgöras via förlängning. Nej, så blev det inte. Domaren valde nämligen att döma bort målet efter att sensorn som sitter i bollen registrerat en touch från Igor Matanović, som stod i offsideposition.

Fullt kaos utbröt och åskådare på läktarplats kastade in flaskor på planen efter situationen.

Flaskor och burkar som kastats in av supportrar. Foto: Alamy

– Jag saknar ord. Vi hade verkligen otur i dag, sa Matanović i natt.

Portugal ställs mot Colombia eller Ghana i åttondelsfinalen.