Jätteskrällen i natt: Första gången någonsin
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Sydafrika är klart för ett sensationellt slutspel i VM.
Det är första gången någonsin för ”Bafana Bafana”.
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Aldrig tidigare har Sydafrika tagit sig förbi ett VM-gruppspel, trots att nationen har deltagit i fyra världsmästerskap, men efter nattens skrällseger mot Sydkorea fick underdog-nationen jubla rejält. Trepoängaren innebar att ”Bafana Bafana” slutar tvåa i grupp C vilket innebär en plats i sextondelsfinalerna.
Den stora matchhjälten Thapelo Maseko, som gjorde matchens enda mål, utsågs till matchens bästa spelare och hyllas stort efter skrällsegern i natt.
Vilt firande
Efter matchen som innebar slutspel fick de sydafrikanska spelarna fira rejält när vild glädje utbrast på innerplanen. Spelarna samlades i en ring på planen och dansade och hoppade.
I sextondelsfinalen ställs Sydafrika mot värdnationen Kanada.
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