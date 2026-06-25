Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Jätteskrällen i natt: Första gången någonsin

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sydafrika är klart för ett sensationellt slutspel i VM.
Det är första gången någonsin för ”Bafana Bafana”.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Aldrig tidigare har Sydafrika tagit sig förbi ett VM-gruppspel, trots att nationen har deltagit i fyra världsmästerskap, men efter nattens skrällseger mot Sydkorea fick underdog-nationen jubla rejält. Trepoängaren innebar att ”Bafana Bafana” slutar tvåa i grupp C vilket innebär en plats i sextondelsfinalerna.

Den stora matchhjälten Thapelo Maseko, som gjorde matchens enda mål, utsågs till matchens bästa spelare och hyllas stort efter skrällsegern i natt.

Vilt firande

Efter matchen som innebar slutspel fick de sydafrikanska spelarna fira rejält när vild glädje utbrast på innerplanen. Spelarna samlades i en ring på planen och dansade och hoppade.

**Monterrey, Mexiko – 24 juni 2026. Sydafrikas spelare firar segern efter grupp A-matchen mellan Sydafrika och Sydkorea i fotbolls-VM 2026 på Estadio Monterrey i Monterrey den 24 juni 2026. Credit: Wu Wei/Xinhua/Alamy Live News**
Foto: Alamy
**Sydafrikas Thapelo Maseko (12) firar efter att ha gjort sitt lags första mål under VM-matchen i grupp A mellan Sydafrika och Sydkorea i Guadalupe, utanför Monterrey i Mexiko, onsdagen den 24 juni 2026. (AP Photo/Moises Castillo)**
Foto: Alamy

I sextondelsfinalen ställs Sydafrika mot värdnationen Kanada.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt