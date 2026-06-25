Sydafrika är klart för ett sensationellt slutspel i VM.

Det är första gången någonsin för ”Bafana Bafana”.

Foto: Alamy

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Aldrig tidigare har Sydafrika tagit sig förbi ett VM-gruppspel, trots att nationen har deltagit i fyra världsmästerskap, men efter nattens skrällseger mot Sydkorea fick underdog-nationen jubla rejält. Trepoängaren innebar att ”Bafana Bafana” slutar tvåa i grupp C vilket innebär en plats i sextondelsfinalerna.

Den stora matchhjälten Thapelo Maseko, som gjorde matchens enda mål, utsågs till matchens bästa spelare och hyllas stort efter skrällsegern i natt.

🌎🇿🇦 Thapelo Maseko, Man of the Match for South Africa against South Korea. pic.twitter.com/YypABXoAEx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

Vilt firande

Efter matchen som innebar slutspel fick de sydafrikanska spelarna fira rejält när vild glädje utbrast på innerplanen. Spelarna samlades i en ring på planen och dansade och hoppade.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

I sextondelsfinalen ställs Sydafrika mot värdnationen Kanada.