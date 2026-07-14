Jättesmäll för Frankrike – Saliba skadad
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Frankrike drabbades av en tung skadesmäll i första halvlek.
Mittbacksgiganten William Saliba tvingades kliva av.
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Frankrike fick en mardrömsstart i semifinalen mot Spanien. I den 22:a minuten tog spanjorerna ledningen efter att Lamine Yamal kapats av Lucas Digne. Mikel Oyarzabal var klinisk från elva meter och smällde in sitt femte mål i turneringen.
Värre skulle det bli för fransmännen. Efter en halvtimmes spel satte sig mittbacken William Saliba i gräset. Arsenal-backen kunde inte fortsätta och ersattes av Maxence Lacroix.
Matchen pågår. Följ den här!
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