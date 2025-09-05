John Stones lämnar återbud: ”Lämnade i morse”

John Stones, 31, dras med en skada.

Mittbacken tvingas lämna återbud och lämnar Englands landslagssamling.

– Tyvärr har John Stones precis lämnat, säger Thomas Tuchel enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Det engelska herrlandslaget har samlats för dubbla matcher i kvalet till VM 2026. För ”The Three Lions”, som toppar kvalgruppen efter tre matcher, väntar Andorra på hemmaplan och Serbien på bortaplan.

Då får England klara sig utan mittbacken John Stones. Manchester City-försvararen var uttagen i landslagstruppen, men på grund av en skada har engelsmannen fått lämna samlingen.

– Tyvärr har John Stones precis lämnat. Han kom till lägret med mindre problem, muskelproblem, och utvecklades inte som vi hade tänkt och hoppats att han skulle, säger förbundskapten Thomas Tuchel enligt The Mirror.

– Så han lämnade lägret i morse (fredag) eftersom vi inte kommer att ta risken. Alla andra är tillgängliga, fortsätter han.

England ställs mot Andorra i morgon, lördag, klockan 18:00.