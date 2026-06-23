Jude Bellingham är historisk – yngst att nå 50 landskamper

Jude Bellingham har skrivit historia.

Nu är han den yngsta spelaren att nå 50 landskamper.

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Jude Bellingham fanns med från start när England ställdes mot Ghana i VM. Matchen markerade en speciell milstolpe för Real Madrid-mittfältaren, som gjorde sin 50 landskamp för England.

Med sina 22 år och 359 dagar blev Bellingham den yngsta spelaren någonsin att nå 50 landskamper för England. Därmed passerade han det tidigare rekordet som innehades av Wayne Rooney, som nådde samma notering vid 23 års ålder.

Bellingham debuterade i A-landslaget i november 2020, bara 17 år gammal. Sedan dess har han etablerat sig som en av Englands viktigaste spelare och står noterad för sju mål i landslagströjan. Det senaste kom i VM-premiären mot Kroatien.