JUST NU: Argentina med galen vändning – England ute

Argentina såg ut att åka ur VM.

Då svarade laget för en makalös vändning mot England och vann med 2-1 när Lautaro Martinez segermål i 92:a minuten blev avgörande.

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Precis som i Qatar för fyra år sedan spelar Argentina VM-final, detta efter seger med 2-1 under onsdagen mot England i amerikanska Atlanta.

Men det satt onekligen hårt åt. Anthony Gordon gav England ledningen i 55:e minuten och därefter försvarade sig engelsmännen sig ramstarkt.

Det krävdes ett drömmål från Enzo Fernandez med fem minuter kvar av ordinarie tid för att Argentina skulle ta sig tillbaka. Mittfältaren bombade in kvitteringen utanför straffområdet efter att Alexis Mac Allister i sekvensen innan prickat stolpen.

Matchen gick då mot förlängning men Lautaro Martinez ville annat. Inhopparen nickade in 2-1 i 92:a minuten och blev likt i Copa América-finalen mot Colombia 2024 stor matchvinnare.

Nu väntar final mot Spanien på söndag för Argentina medan England får spela bitter bronsmatch dagen innan mot Frankrike.