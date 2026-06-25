JUST NU: Blixtreplik av Ecuador

Ecuador ställs mot Tyskland i VM.

Det står 1–1.

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Under torsdagskvällen spelas de sista och avgörande matcherna i grupp E. Ecuador behöver vinna för att ha en chans att säkra avancemang medan Tyskland redan är klara för sextondelsfinal.

När matchen drog i gång var det Tyskland som tog ledningen direkt genom Leroy Sané. Det dröjde däremot inte länge innan Ecuador svarade. I den nionde minuten kvitterade Nilson Angulo.

Matchen pågår.

Startelvor:

Ecuador: Galindez – Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia

Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Nmecha, Pavlovic – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz