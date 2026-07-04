JUST NU: Kanada utslagna ur VM – Marocko till kvartsfinal

Kanada är utslagna ur VM.

Det är det första värdlandet att åka ur.

Marocko vann med 3–0.

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Kanada och Marocko möttes under lördagskvällen i den första åttondelsfinalen. Kanada har redan skrivit historia efter att ha slagit ut Sydafrika och tagit sig till åttondelsfinal i VM.

Första halvlek slutade mållös men precis i starten av halvan kunde nollan spräckas.

Värdlandet Kanada kunde inte stå emot och deras VM är nu över. Desto gladare är Marocko som vann med 2–0 efter Azzedine Ounahis dubbla mål i andra halvlek. Sedan kunde Soufiane Rahimi fastställa slutresultatet till 3–0 i slutet av matchen.

Detta innebär att Marocko är klara för kvartsfinal där man möter Paraguay eller Frankrike.