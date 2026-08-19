Premier League-bud (?) på Swedberg – miljonregn över Hammarby

Ipswich Town har budat på svenske Williot Swedberg, enligt spansk media.

Det kan ge Hammarby upp emot 33 miljoner kronor.

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Hammarby sålde Williot Swedberg till Celta Vigo för drygt 55 miljoner kronor 2022. Då fanns det dessutom en vidareförsäljningsklausul på tio procent (av vinsten) som en del av dealen.



Nu uppger den spanska sajten fichajes.net att Celta Vigo mottagit ett bud från Premier League på svensken. Det handlar om Ipswich Town, som uppges ha erbjudit den spanska klubben 34 miljoner euro, motsvarande 375 miljoner kronor, för Swedberg.



Om affären skulle gå i loss innebär det alltså miljonregn över Hammarby, som kan räkna in ungefär 33 miljoner svenska kronor. För att sätta det i perspektiv värvades Amin Boudri till ”Bajen” för omkring 37 miljoner kronor, och blev då Allsvenskans dyraste övergång någonsin.



Ipswich Town är nykomlingar i Premier League och har nyligen uppgraderat sin träningsanläggning så att den är hypermodern. Bland annat ska spelarnas urin analyseras, med hjälp av särskilt tekniska urinoarer som kräver att spelarna loggar in före det att de uträttar sina behov.