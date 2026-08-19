Uppgifter: United kommer undan med skambud (?)

Brighton vill ha 100 miljoner pund för Carlos Baleba. Men Manchester United har lagt ett bud på 60 miljoner, enligt David Ornstein.

Men transferexperten uppger att affären är nära att gå i loss.

Carlos Baleba. Foto: Bildbyrån

Manchester United är på jakt efter ytterligare en central mittfältare. Efter att ha värvat både Youri Tielemans och Andrey Santos i sommar ser det ut som att Michael Carrick även får in Carlos Baleba från Brigthon.



Den blåvita klubben vill inte släppa Baleba för mindre än 100 miljoner pund, enligt The Athletics David Ornstein, men klubbarna ser ut att snart vara överens för en betydligt mindre summa än så.



Manchester-klubben ska nämligen ha lagt ett bud på 60 miljoner pund, motsvarande 840 miljoner kronor. Ornstein skriver att ”vänskapliga samtal fortsätter för att hitta en överenskommelse”.



Baleba har hunnit med 112 matcher för Brigthon sedan han anslöt från Lille 2023.