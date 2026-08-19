Efter interna tvisten: Füllkrug tillbaka i Werder Bremen

Niclas Füllkrug var oönskad i West Ham och fick inte träna. Men London-klubben vägrade först att släppa honom.

Nu är den tyske anfallaren tillbaka i Werder Bremen, på lån.

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Efter att West Ham åkte ur Premier League kom uppgifter om att Niclas Füllkrug inte längre var önskad i klubben. Men man ville inte släppa tysken, eftersom budet inte ansågs vara tillräckligt bra.



Men nu har den tyske strikern hittat en nygammal adress. 33-åringen lånas ut till Werder Bremen, där han spelade innan han anslöt till Borussia Dortmund för tre år sedan.



– Jag har aldrig gjort någon hemlighet av att Werder är en väldigt speciell klubb för mig. Därför var jag också beredd att göra ekonomiska uppoffringar för att få låneövergången att bli av. Det var viktigt för mig att få spela för Werder igen. Jag hade väldigt bra samtal med klubben och ser verkligen fram emot att vara tillbaka i Bremen och spela i Bundesliga igen, säger Füllkrug till klubbens hemsida.



Låneavtalet sträcker sig över hela säsongen.