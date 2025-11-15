Kosovo slog Slovenien – klart för playoff

Kosovo har imponerat i VM-kvalet.

Under lördagen besegrades Slovenien med 2–0.

Därmed går Kosovo till VM-playoff.

Foto: Bildbyrån

Sveriges chanser att ta en andraplats i VM-kvalgruppen hängde på en seger mot Schweiz men även att Kosovo skulle förlora mot Slovenien.

Det blev en mardrömsstart för svensk del när Kosovos Fisnik Asllani tog ledningen i den 6:e minuten mot Slovenien.

I början av andra halvlek fick Slovenien en spelare utvisad. Petar Stojanovic drog på sig sitt andra gula och Kosovo kunde spela med en man mer resten av matchen.

Ett övertag som utnyttjades av Kosovo. Zan Karnicnik skulle rensa men slog i stället bollen över sin egna målvakt Jan Oblak in i egen kasse.

Kosovos seger innebar att de säkrar Playoff till VM 2026.