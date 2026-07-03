JUST NU: Kultspelaren startar för Australien

Australien och Egypten gör upp om en plats i åttondelsfinalen.

Så här startar de båda lagen.

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Varken Australien eller Egypten har någonsin vunnit en slutspelsmatch i ett VM. Australien har tagit sig förbi gruppspelet vid två tillfällen, för Egypten är detta deras första gång.

I Australien startat bland annat Jackson Irvine. Kultliraren från St. Pauli gör därmed sin andra raka start i VM. Egypten har både Mohamed Salah från Liverpool och Omar Marmoush från Manchester City med i startelvan.

Matchens segrare ställs mot antingen Argentina eller Kap Verde i nästa runda.

Lagens startelvor

Australien

Beach – Circati, Souttar, Herrington – Bos, O’Neill, Irvine, Behich – Metcalfe, Irankunda, Volpato

Egypten

Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Faty, Attia – Salah, Ashour, Zico – Marmoush

Matchen har avspark klockan 20:00 svensk tid