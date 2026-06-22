JUST NU: Messi missade straff – kunde bli historisk
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Lionel Messi gick mot sitt 17:e VM-mål.
I stället missade han straff mot Österrike.
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Argentina och Österrike möts under måndagen.
Tidigt i matchen fick Argentina straff efter ett längre VAR-uppehåll så bestämde domaren att de skulle få en straff.
Lagkapten Lionel Messi klev fram och skulle rulla in sitt 17:e VM-mmål och bli den främste målskytten i VM-sammanhang. Men så blev det inte. I stället missade argentianren mål.
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