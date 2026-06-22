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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Messi VM:s främste målskytt någonsin

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Lionel Messi gjorde sitt fjärde mål detta VM.
Det innebär att han har gjort 17 VM-mål och blir historisk.
Han är den som gjort flest VM-mål någonsin.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Lionel Messi gav Argentina ledningen i matchen mot Österrike.

Det innebär att han har gjort fyra mål under detta VM och står nu noterad för 17 mål i VM-sammahang. Det innebär att han har gjort flest VM-mål någonsin.

Matchen pågår!

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