Så startar Argentina och Österrike

Argentina ställs mot Österrike under måndagskvällen.

Avspark 19:00. Här är kvällens elvor.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Lionel Messi har chansen att skriva in sig ensam i VM-historien under kvällens match. Den argentinske superstjärnan står på 16 VM-mål och delar just nu förstaplatsen i turneringens skytteliga genom tiderna med tysken Miroslav Klose.

Messi, 38, finns som väntat med i den startelva som förbundskapten Lionel Scaloni ställer på benen mot Österrike. Jämfört med premiären gör Argentina en förändring i backlinjen – Nahuel Molina tar plats på högerbacken medan Gonzalo Montiel får inleda på bänken.

Österrikes förbundskapten Ralf Rangnick väljer samtidigt att göra flera ändringar i sitt lag. Michael Gregoritsch, Paul Wanner och Kevin Danso kliver in från start. Philipp Lienhart, Philipp Mwene och Sasa Kalajdzic får i stället börja matchen på bänken.

Startelvor:

Argentina: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Martinez

Österrike: Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, Schlager, Wanner – Schmid, Gregoritsch, Sabitzer.