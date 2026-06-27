JUST NU: Så startar England mot Panama

England spelar sin sista gruppspelsmatch mot Panama.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Alamy

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England är klara för sextondelsfinal i VM och under lördagskvällen spelar ”Three Lions” sin sista gruppspelsmatch mot Panama.

Förbundskaptenen Thomas Tuchel väljer att starta med en roterad elva där Jarell Quansah, Nico O’Reilly, Morgan Rogers, Bukayo Saka och Marcus Rashford tar plats.

Matchen startar klockan 23:00.

Startelvor:

Panama: Mosquera – Murillo, Escobar, Andrade, Cordoba, Gutierrez – Martinez, Harvey, Barcenas, J-L. Rodriguez – T. Rodriguez

England: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Bellingham – Saka, Rogers, Rashford – Kane