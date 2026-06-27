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Foto: Alamy

JUST NU: Så startar England mot Panama

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Nilo Ek
Webbredaktör
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England spelar sin sista gruppspelsmatch mot Panama.
Nu har startelvorna presenterats.

ARKIVBILD – Thomas Tuchel, förbundskapten för England, före den internationella träningslandskampen i fotboll mellan England och Japan i London den 31 mars 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, arkivbild)
Foto: Alamy

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England är klara för sextondelsfinal i VM och under lördagskvällen spelar ”Three Lions” sin sista gruppspelsmatch mot Panama.

Förbundskaptenen Thomas Tuchel väljer att starta med en roterad elva där Jarell Quansah, Nico O’Reilly, Morgan Rogers, Bukayo Saka och Marcus Rashford tar plats.

Matchen startar klockan 23:00.

Startelvor:

Panama: Mosquera – Murillo, Escobar, Andrade, Cordoba, Gutierrez – Martinez, Harvey, Barcenas, J-L. Rodriguez – T. Rodriguez

England: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Bellingham – Saka, Rogers, Rashford – Kane

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