JUST NU: Så startar England och Norge

England och Norge drabbar samman i VM-kvartsfinal.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Under lördagskvällen ställs England mot Norge i kvartsfinal i VM. Matchen spelas på Miami Stadium i Miami, USA.

Inför matchen rapporterade The Athletic att Englands förbundskapten Thomas Tuchel kommer att starta med Ezri Konsa på högerbackspositionen. Samtidigt ställer han upp med Marc Guehi och John Stones i mittlåset. När startelvorna blev officiella bekräftades uppställningen.

Norge gör en förändring från åttondelsfinalen mot Brasilien. Antonio Nusa ersätts av Andreas Schjelderup.

Matchen startar 23:00.

Startelvor:

England: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Norge: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Schjelderup