JUST NU: Så startar England och Norge
Följ Fotbolldirekt på
Google news
England och Norge drabbar samman i VM-kvartsfinal.
Nu har startelvorna presenterats.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Under lördagskvällen ställs England mot Norge i kvartsfinal i VM. Matchen spelas på Miami Stadium i Miami, USA.
Inför matchen rapporterade The Athletic att Englands förbundskapten Thomas Tuchel kommer att starta med Ezri Konsa på högerbackspositionen. Samtidigt ställer han upp med Marc Guehi och John Stones i mittlåset. När startelvorna blev officiella bekräftades uppställningen.
Norge gör en förändring från åttondelsfinalen mot Brasilien. Antonio Nusa ersätts av Andreas Schjelderup.
Matchen startar 23:00.
Startelvor:
England: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane
Norge: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Schjelderup
Den här artikeln handlar om: