JUST NU: Så startar Frankrike och England i bronsmatchen
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Frankrike och England möts i kampen om bronsmedaljen.
Då bänkas bland annat Harry Kane.
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VM:s pallplats ska sättas och först ut för bronsmatchen mellan England och Frankrike.
Båda lagen roterar mycket i elvan och flera stjärnor bänkas, bland annat Harry Kane och Jude Bellingham och för Frankrike bänkas Ousmane Dembéle.
Startelvorna
Frankrike: Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, Hernández – Zaire-Emery, Rabiot, Cherki – Olise, Mbappé, Doué
England: Henderson – Quansah, Konsa, Guéhi, Spence – Rice, Rogers, Eze – Saka, Rashford, Toney
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