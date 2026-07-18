JUST NU: Så startar Frankrike och England i bronsmatchen

Frankrike och England möts i kampen om bronsmedaljen.

Då bänkas bland annat Harry Kane.

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VM:s pallplats ska sättas och först ut för bronsmatchen mellan England och Frankrike.

Båda lagen roterar mycket i elvan och flera stjärnor bänkas, bland annat Harry Kane och Jude Bellingham och för Frankrike bänkas Ousmane Dembéle.

Startelvorna

Frankrike: Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, Hernández – Zaire-Emery, Rabiot, Cherki – Olise, Mbappé, Doué

England: Henderson – Quansah, Konsa, Guéhi, Spence – Rice, Rogers, Eze – Saka, Rashford, Toney