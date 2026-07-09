Så startar Frankrike och Marocko

Frankrike och Marocko drabbar samman i den första kvartsfinalen.

Så ställer nationerna upp.

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Frankrike har efter vinster mot Sverige och Paraguay tagit sig till kvartsfinal i VM. Där väntar Marocko, som slagit ut Nederländerna ock Kanada.

Matchen spelas på Boston Stadium i Boston, USA och nu har startelvorna presenterats.

”Les Bleus” ställer upp med samma elva som i åttondelen mot Paraguay, förutom att Desire Doué ersätter Bradley Barcola.

Marocko gör två förändringar från den senaste matchen. Anass Salah-Eddine ersätter Redouane Halhal och Chamsdine Talbi startar i stället för Ismael Saibari.

Matchen startar 22:00.

Startelvor:

Frankrike: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé

Marocko: Bounou – Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Talbi, Ounahi, El Khannouss – Diaz