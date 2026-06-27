Så startar Kroatien och Ghana

Kroatien ställs mot Ghana i VM.

Så ställer de upp.

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Mycket står på spel när Kroatien möter Ghana i den sista gruppspelsmatchen. Kroatien behöver vinna för att klättra i grupptabellen medan Ghana kan nöja sig med ett kryss.

Båda nationerna mönstrar sina bästa elvor inför den avgörande gruppspelsmatchen.

Matchen startar 23:00.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic – Stanisic, Pongracic, Sutalo – Kovacic, Modric, Vlasic, Baturina, Sucic – Budimir, Perisic

Ghana: Asare – Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya – Partey, Sibo, Semenyo, Owusu – Ayew, Sulemana