Så startar Kroatien och Ghana
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Kroatien ställs mot Ghana i VM.
Så ställer de upp.
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Mycket står på spel när Kroatien möter Ghana i den sista gruppspelsmatchen. Kroatien behöver vinna för att klättra i grupptabellen medan Ghana kan nöja sig med ett kryss.
Båda nationerna mönstrar sina bästa elvor inför den avgörande gruppspelsmatchen.
Matchen startar 23:00.
Startelvor:
Kroatien: Livakovic – Stanisic, Pongracic, Sutalo – Kovacic, Modric, Vlasic, Baturina, Sucic – Budimir, Perisic
Ghana: Asare – Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya – Partey, Sibo, Semenyo, Owusu – Ayew, Sulemana
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