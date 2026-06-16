JUST NU: Så startar Norge i VM-återkomsten

Norge första VM-match på 28 år står för dörren.

Då kan man formera ett namnkunnigt lag mot Irak.

Se elvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Norge gör sitt blott fjärde VM och sitt första sedan 1998 i och med turneringen i Nordamerika. I den efterlängtade återkomsten ställs norrmännen mot Irak i Boston.

Ståle Solbakken kan då formera sitt bästa lag, som bland annat inkluderar stjärnnamn som Erling Haaland, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth.

I Irak startar bland annat Örebro-födda Hussein Ali som högerback. På bänken återfinns ytterligare tre svenskfödda, i form av Kevin Yakob, Aimar Sher och Ahmed Qasem.

Lagens startelvor

Irak

Jalal Hassan – Hussein Ali, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Merchas Doski – Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Zaid Ismael – Ali Al Hamadi, Ali Jasim, Aymen Hussein.

Norge

Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Matchen har avspark klockan 00:00 svensk tid.