JUST NU: Så startar Portugal och Uzbekistan

Portugal och Uzbekistan möts under tisdagskvällen.

Då startar lagen på följande sätt.

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Efter poängtappet i premiären (1–1 mot Kongo-Kinshasa) väljer Portugals förbundskapten Roberto Martinez att göra flera förändringar i startelvan

Rúben Dias och João Félix kliver in från start, medan Tomás Araújo och Bernardo Silva inleder på bänken. Precis som i öppningsmatchen finns Cristiano Ronaldo med i startelvan.

För motståndet Uzbekistan, som föll med 1–3 mot Colombia i premiären, startar återigen nyckelspelarna Abdukodir Khusanov och Eldor Shomurodov.

Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Félix.

Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov – Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev – Shomurodov.