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Foto: Alamy

JUST NU: Så startar Portugal och Uzbekistan

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Portugal och Uzbekistan möts under tisdagskvällen.
Då startar lagen på följande sätt.

**Houston, Texas, USA – 17 juni 2026. Cristiano Ronaldo (#7) från Portugal går ut på planen före avspark i grupp K-matchen i fotbolls-VM 2026 mellan Portugal och DR Kongo den 17 juni 2026 på Houston Stadium i Houston, Texas. (Foto: David Buono/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)**
Foto: Alamy

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Efter poängtappet i premiären (1–1 mot Kongo-Kinshasa) väljer Portugals förbundskapten Roberto Martinez att göra flera förändringar i startelvan

Rúben Dias och João Félix kliver in från start, medan Tomás Araújo och Bernardo Silva inleder på bänken. Precis som i öppningsmatchen finns Cristiano Ronaldo med i startelvan.

För motståndet Uzbekistan, som föll med 1–3 mot Colombia i premiären, startar återigen nyckelspelarna Abdukodir Khusanov och Eldor Shomurodov.

Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Félix.

Uzbekistan: Nematov – Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov, Karimov – Ganiev, Shukurov, Xamrobekov, Fayzullayev – Shomurodov.

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