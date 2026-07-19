Så startar Spanien och Argentina i VM-finalen
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Spanien ställs mot Argentina i VM-finalen 2026.
Nu har startelvorna presenterats.
Matchen startar klockan 21:00.
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Under söndagskvällen spelas VM-finalen 2026. 48 landslag har blivit två och det är Spanien och Argentina som gör upp om guldet på MetLife Stadium i New Jersey.
Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente startar med sama elva som i semifinalen mot Frankrike.
Argentinas boss Lionel Scaloni gör däremot flera förändringar. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul och Nico Gonzalez ersätter Nahuel Molina, Giuliano Simeone och Leandro Paredes.
Startelvor:
Spanien: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Olmo, Rodri, Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Baena
Argentina: Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez – Messi, Alvarez
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