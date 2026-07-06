JUST NU: Så startar Spanien och Portugal

Spanien och Portugal möts i åttondelsfinal.

Då ställer lagen upp på följande sätt.

Avspark 21:00.

Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo. Foto: Alamy

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Portugal tog sig vidare efter en dramatisk seger mot Kroatien, medan Spanien hade betydligt enklare när Österrike besegrades. Nu väntar ett möte mellan de två nationerna i åttondelsfinalen.

Portugals förbundskapten Roberto Martinez väljer att ge Cristiano Ronaldo fortsatt förtroende och ställer upp med samma startelva som senast. Även Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente behåller sin elva intakt efter segern i sextondelsfinalen.

Startelvor:

Portugal: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Neto, Ronaldo, Leao

Spanien: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal