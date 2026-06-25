Så startar Tyskland mot Ecuador
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Ecuador och Tyskland drabbar samman i den sista gruppspelsmatchen.
Nu har startelvorna presenterats.
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Tyskland är redan klara för sextondelsfinal i VM. I kväll ställs de mot Ecuador som inte har imponerat. Det sydamerikanska laget har endast tagit en poäng och riskerar att åka ur redan i gruppspelet.
När startelvorna presenterades stod det klart att Tyskland ställer upp med flera stjärnor. Bland annat startar Florian Wirtz, Jamal Musiala och Kai Havertz.
Matchen startar klockan 22:00.
Startelvor:
Ecuador: Galindez – Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia
Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Nmecha, Pavlovic – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz
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