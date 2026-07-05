JUST NU: Stjärnan får spela – Fifa häver avstängning

Folarin Balogun fick rött kort i sextondelsfinalen.

Den amerikanska stjärnan ska egentligen vara avstängd.

Men nu häver Fifa den.

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I sextondelsfinalen mot Bosnien-Hercegovina visades USA Balogun ut efter ett direkt rött kort för en tackling på Tarik Muharemović.

Enligt artikel 10.5 i Fifas tävlingsregler innebär ett direkt rött kort automatiskt en matchs avstängning.

Men den avstängningen kommer inte att verkställas omedelbart. Enligt artikel 27 i Fifas disciplinära regelverk kan det dömande organet besluta att helt eller delvis skjuta upp en disciplinär påföljd.

Det är också vad som har skett i Baloguns fall. Journalisten Rob Harris uppger att Fifa har bekräftat att avstängningen skjuts upp och i stället blir villkorlig med en prövotid på ett år.