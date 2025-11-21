Kan ställas mot Blågult i final: ”Inte samma Sverige”

Sverige ställs mot Ukraina i playoff-semifinal.

I finalen kan Blågult möta Polen.

– När man tittar på Sveriges senaste ”prestationer” kan man lugnt säga att det inte är samma Sverige vi mötte i VM-playoff till Qatar, säger Polens förre landslagsspelare Maciej Żurawski till Goal.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Sverige är klart för VM-playoff där Ukraina står för motståndet i semifinalen. I samma slutspelsgrupp ställs Polen mot Armenien.

Om Blågult skulle ta sig vidare till en final i playoff kan det avgöras mot Polen. Samma motstånd som Sverige föll mot i playoff-finalen till VM 2022.

Polens förre landslagsspelare Maciej Żurawski har noterat den svenska kräftgången i kvalet och menar att det inte är samma landslag som de ställdes mot för tre år sedan.

– När man tittar på Sveriges senaste ”prestationer” kan man lugnt säga att det inte är samma Sverige vi mötte i VM-playoff till Qatar, säger Żurawski till polska Goal och tillägger:

– De är helt enkelt svagare.

Tror på Sveriges motståndare

När det kommer till Ukraina tycker den polska toppen att de har sett bättre ut.

– När det gäller Ukraina tycker jag dock att de är temperamentsfulla. De kan spela bra, även mot en väldigt tuff motståndare, men de kan också förstöra en match.

Ukraina-Sverige spelas den 26 mars 2026 och playoff-finalerna spelas den 31 mars.