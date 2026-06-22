Kap Verde med ny jätteskräll – tog poäng av Uruguay

Kap Verde har imponerat stort i VM.

Under natten till måndagen tog de en poäng mot Uruguay.

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Kap Verde chockade alla och målvakten Vozinha blev helgonförklarad efter att de lyckades kryssa mot Spanien. I den andra gruppomgången ställdes den afrikanska önationen mot Uruguay.

Då chockade Kap Verde alla igen. Efter att ha tagit ledningen i matchen kunde Uruguay vända på det till 2–1 strax innan paus.

I den andra halvleken satte Kap Verde 2–2 efter att den meriterade målvakten Fernando Muslera missbedömt en boll utanför straffområdet. Helio Varela lyckades snappa upp den före den uruguayanske keepern och placerade den i öppet mål.

Matchen slutade 2–2 och Kap Verde ställs härnäst mot Saudiarabien medan Uruguay möter Spanien.