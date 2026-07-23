Kartlagt: Infantino flög över 10 000 mil under VM

Gianni Infantinos resande blev en jättesnackis.

Nu har hemsidan ”FIFA World Cup Emissions Tracker” spårat Fifa-presidentens resande.

Gianni Infantino. Foto: Alamy / Skärmdump ”FIFA World Cup Emissions Tracker”

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Under brinnande fotbolls-VM 2026 i Nordamerika gick det knappt att slå på en enda match utan att mötas av en inzoomad närbild på Fifa-presidenten Gianni Infantino på hedersläktaren.

Den 56-åriga schweizarens närvarande på vad som tycktes vara en omöjligt stor mängd VM-matcher blev snabbt en stor snackis och fotbollsintresserade världen över började roa sig med att följa Infantinos resande kors och tvärs över den nordamerikanska kontinenten. Länge var det bara ett stående skämt, men nu har en hemsida satt svart på vitt.

Reste 106 000 kilometer

Det är hemsidan ”FIFA World Cup Emissions Tracker”, som följer koldioxidutsläpp genererat av resande under VM 2026, som har kartlagt Gianni Infantinos många resor under fotbolls-VM. Enligt uträkningen flög Fifa-presidenten totalt 49 resor under VM, 106 323 kilometer (drygt 10 000 mil), i en privatjet som ägs av Fifa-sponsorn Qatar Airways.

Skärmdump, FIFA World Cup Emissions Tracker.

Under resorna släppte flyget ut 157 gånger genomsnittspersonens årliga (!) utsläpp, och 2,1 gånger vad genomsnittspersonen släpper ut över en hel livstid.

Enligt brittiska The Atheltic reste Infantino även i en lyxbil med chaufför, vid sidan av Qatar Airways-flygplanet. Fifa-presidenten fick även poliseskort när han reste.